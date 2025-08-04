استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مجلس أمناء وقف البر والإحسان برئاسة الدكتور عمار حوري، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحته للتأكيد على مواقفه الوطنية والإسلامية، ووضعنا طاقاتنا وجهودنا بتصرفه بما يخدم وحدة الصف ودعم مؤسساتنا الإسلامية. وأطلعنا سماحته على جهودنا وتطور جامعة بيروت العربية والمدارس التابعة للبر والإحسان سواء ثانوية عمر فروخ وجميل الرواس ومدرسة طريق الجديدة وأطلعناه أيضا على فرع الجامعة في البقاع وتفعيل فرع الجامعة في طرابلس إضافة إلى التحضير بإذن الله لفرع جديد في الأردن. وأكد لنا في نفس الوقت مضيه في هذا الخط الوطني والحاسم لما فيه المصلحة الوطنية العامة ومصلحة مجتمعنا بشكل خاص".

واستقبل المفتي دريان وفدا من حركة "تلاقي وتواصل" مؤكدين ان لا خيار أمام اللبنانيين ووحدتهم الوطنية ومشروعهم الدولة ، وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها لبنان والمنطقة ، إلا التلاقي والتواصل والحوار الهادف والبناء للعبور إلى الوطن الذي يجمعنا بالمواطنة والإنسانية، بعيداً عن التطرف والتعصب، وبعيداً عن خطابات التخوين والاتهامات المسبقة.

واضعين بين يدي دريان كل إمكانيات الحركة ليكون لنا واعظاً ومرشداً .

والتقى حزب "الوفاء اللبناني" برئاسة الدكتور أحمد علوان، حيث تم التداول بشؤون خدماتية تهم المواطن البيروتي اللبناني ثم تطرق الى التداول في الشؤون الإسلامية وإعادة بناء جامع الحسنين في بيروت وما يجري بغزة من إبادة وقتل وتجويع.

الى ذلك، زار رئيس حزب "الوفاء اللبناني" أحمد علوان، على رأس وفد من الوفائيين، دار الفتوى، فألتقى المفتي دريان، وتم التداول بشؤون خدماتية تهم المواطن البيروتي اللبناني.

وتطرق علوان الى إعادة بناء جامع الحسنين في منطقة رأس النبع، فوعده المفتي بإعادة بنائه.

وبحثوا في الاوضاع بغزة، فأعرب دريان عن حزنه وأنه "يستحي ان يلبي دعوة عشاء أو غداء وغزة تموت جوعا".