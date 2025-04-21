استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب حسن مراد وبحث معه في الشؤون اللبنانية وأوضاع منطقة البقاع والعدوان الإسرائيلي على الجنوب والبقاع.

واستقبل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وتم استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية وشؤون بيروتية.

والتقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو وبحث معه في القضايا العامة، واكد سنو أن "المقاصد تقوم بدور تربوي وصحي واجتماعي وإنمائي وسيكون لها كلمة وموقف ورأي ومشاركة فعالة في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت التي ينبغي أن تبقى ضمن الاطار الوطني والعائلي البعيد عن كل المحسوبيات، وخصوصا ان من سيفوز بعضوية المجلس البلدي سيكون أمامه مشاريع كثيرة وجهد كبير لإعادة بيروت الى صورتها النقية الزاهية ان من حيث شوارعها ومبانيها ونظم السير فيها لتعود درة الشرق كما كانت، ونأمل في ان يكون للمجلس البلدي المقبل في بيروت كما باقي البلديات في المناطق اللبنانية له صلاحيات حتى يستطيع من خلالها التصرف وأخذ القرارات دون أي عوائق".