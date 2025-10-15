المركزية - استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا يمثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز برئاسة القاضي الشيخ غاندي مكارم الذي نقل تحيات شيخ العقل سامي أبي المنى الى المفتي دريان، وتم البحث في الأوضاع العامة.

واستقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس الذي نوه بمواقف المفتي الوطنية والدينية، واطلعه على برنامجه الانتخابي، كما تم التداول حول العلاقة بين نقابة المحامين والمحاكم الشرعية، وتمنى له المفتي دريان التوفيق في مهامه.

كما استقبل مدير المعهد الثقافي التركي مصطفى ايدويدو الذي اطلعه على أعمال ونشاطات العهد.

والتقى رئيس بلدية مرياطة خالد رفيق عجاج على رأس وفد وجرى التداول في الشؤون المعيشية والاجتماعية.