المركزية - استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب وليد البعريني وبحث معه في الشؤون السياسية والمعيشية وأوضاع منطقة عكار.

كما استقبل مفتي الجمهورية "لقاء التوازن الوطني" برئاسة صلاح سلام الذي قال بعد اللقاء: "جئنا إلى هذه الدار الوطنية لنعلن تأييد الأكثرية الصامتة للمواقف الوطنية الحكيمة التي يعبر عنها سماحة المفتي، والتي تعكس حرصه الدائم على وحدة الصف، وصون السلم الأهلي، وتغليب منطق الحوار على الانقسام، في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان والمنطقة".

اضاف: "قد شكلت مواقف سماحته الأخيرة علامة فارقة في إعادة تصويب البوصلة الوطنية، وتأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية والعربية والإسلامية، ورفض الاصطفافات الحادة، والدعوة إلى تحكيم العقل والمصلحة العامة في معالجة الأزمات الداخلية".

وتابع سلام: "إننا إذ نثمن هذا النهج المسؤول الذي ينتهجه سماحته، ندعو جميع القوى والمرجعيات إلى الالتفاف حول خطاب الاعتدال والوسطية، والابتعاد عن منطق الشحن والتجييش، لأن ما يحتاجه لبنان اليوم هو رجالات حكمة يعيدون الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويحمون وحدة العيش المشترك بين أبنائه.

كما تطرقنا إلى زيارة سماحته إلى دمشق التي جاءت في سياق تعزيز الروابط الأخوية بين لبنان وسوريا، وفي إطار الدور الجامع الذي يحرص عليه المرجع الديني الأول للطائفة السنية الكريمة، بما يليق بالموقع الوطني والروحي لدار الفتوى كمرجعية راعية للتلاقي والانفتاح والتوازن مع الأشقاء والأصدقاء، بعيدا عن أساليب الهيمنة والتبعية. وقد أبلغنا سماحته ما لمس من تفهم من الرئيس أحمد الشرع لأوضاع لبنان وظروفه الدقيقة، مؤكدًا ً على العلاقات الأخوية بين البلدين".

والتقى المفتي دريان رئيس "تجمع شباب بيروت" المحامي حسن كشلي الذي اطلعه على أوضاع البيارتة والمعاناة التي يعيشونها من أزمة الماء والكهرباء والشؤون المعيشية، وأكد المحامي كشلي على دعمه الكامل لمواقف المفتي دريان الإسلامية والوطنية، لا سيما الأخيرة منها، وفي مقدّمتها زيارته إلى سوريا.

وشدد على ان "المفتي دريان يُشكّل صمام أمان للبنان ولكل اللبنانيين، وهو يتصرّف بحكمة ومسؤولية وطنية جامعة، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن".

كذلك، استقبل المفتي دريان المحامي حسن عفيف كشلي الذي اطلعه على اوضاع ابناء بيروت والمعاناة التي يعيشونها من أزمة الماء والكهرباء والشؤون المعيشية.

وأكد المحامي كشلي "دعمه الكامل لمواقف المفتي دريان الاسلامية والوطنية، لا سيما الأخيرة منها، وفي مقدمها زيارته إلى سوريا".

وشدد على "ان المفتي دريان يشكل صمام أمان للبنان ولكل اللبنانيين*، وهو يتصرف بحكمة ومسؤولية وطنية جامعة*، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن".