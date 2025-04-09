المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سماحته وقدمت له التهنئة بعيد الفطر وحرصه الدائم على لبنان والعيش الواحد، وكان نقاش سياسي حول المستجدات وحول تعافي لبنان واستقراره وإمكان الخروج بحلول داعمة للعهد والحكومة الجديدة، وفي الوقت نفسه كان النقاش حول الاستحقاق البلدي المقبل والحفاظ على العيش المشترك والعيش الواحد في لبنان".

اضاف:"وضعت سماحته بأجواء معالجتنا بالتعاون مع وزير الداخلية ونواب الشوف والقوى السياسية بموضوع حارة الناعمة، وأعطانا سماحته توجيهاته بأهمية أن تكون المعالجات على قاعدة الوحدة والتوافق بين الأهالي، وأعتقد هذا الحرص يجب أن يعمم على جميع البلديات، والمهم اليوم أن سماحته واضح ان لديه هاجس كبير بأن يخرج لبنان من المأزق الحالي الاقتصادي السياسي ويعم الاستقرار وجهود سماحته مشكورة ومقدرة من داخل وخارج لبنان".

واستقبل دريان في دار الفتوى وزيرة التربية والتعليم العالي في دولة قطر سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر على رأس وفد من الوزارة، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وأركان السفارة، وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

واكد المفتي دريان" أهمية الدور القطري في مساعدة لبنان ونهوضه"، ونوه ب"الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية".

واستقبل عميد اتحاد الجمعيات العائلات البيروتية محمد الأمين عيتاني والرؤساء السابقين : رياض الحلبي ، محمد خالد سنو ومحمد عفيف يموت ، برفقـة وفد من الفاعليات البيروتية ، حيث تمت مراجعة الأوضاع البيروتية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والنيابية . وقد اثنى المجتمعون على "الدور الريادي الذي تقوم به دار الفتوى من حيث اعلانها الواضح انها على مسافة واحدة من جميع المرشحين بخاصة ان الانتخابات البلدية هي استحقاق عائلي في الدرجة الأولى وتدخل في صلب اهتمامات العائلات البيروتية".

اضافوا:"كما كان هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة الأمور البيروتية بهدوء ومحاولة جدية لردم الفجوة التي خلفتها تغيير الوسائل والطرق التي اعتادها البيارتة للتواصل مع مرجعياتهم في الوطن . فقد خلفت الطرق المعتمدة حالياً في تغييب رئاسة الوزراء بالإضافة الى الرؤساء السابقين لإتحاد الجمعيات العائلات البيروتية السابقين عن الأجتماع والتواصل وحل مشاكل الشعب فجوة تزداد اتساعاً مع مرور الأيام وعدم ايجاد الحلول المناسبة التي تتطلب ذلك .

كما أن الاعتداءات المتكررة والطرق الوحشية التي تعتمدها اسرائيل لمهاجمة لبنان تنذر بإحتمال إعادة الحرب التي شهدنا بدايتها ولم نشهد الى اليوم اكتمالها فالحذر واجب وضرورة يحتمه الواقع الذي نعيشه".