المركزية - اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان خلال زيارة قام بها الى قصر بعبدا "اننا نحن في لبنان نعيش كأسرة واحدة لا يفرقنا أحد، وهذه فرصة لنؤكد وحدتنا الوطنية التي هي أقوى سلاح في وجه أطماع العدو الصهيوني بأرضنا. القرار 1701 نفذ من جانب لبنان فقط، ولم تقم إسرائيل بتنفيذه، وانما على مدى السنوات الماضية خرقته كثيرا. ولبنان التزم بالاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تلتزم به الى الآن، ولها خروقات واعتداءات يومية على أهلنا في الجنوب وفي المناطق اللبنانية. اكدنا مع فخامة الرئيس ان اقوى سلاح في وجه إسرائيل واطماعها واعتداءاتها، هو وحدة اللبنانيين، ومن اجل ذلك اكدنا ان لبنان بوحدته لن يستطيع احد ان يمرر أي مشروع تقسيمي او تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد. صوت الاعتدال والوسطية يجب ان يسود عند كل اللبنانيين. فخامة الرئيس يقوم بواجباته الدستورية على اكمل وجه، ولا شك اننا جميعا نلاحظ ما يقوم به في الداخل اللبناني، وما يقوم به ايضاً في اللقاءات العربية وغير العربية من اجل ان يكون لبنان حاضرا عربيا ودوليا".

بدوره، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "اننا أمام مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا، وحدتنا وتعاوننا وتضامننا هم الأساس، ولكن للأسف بعضهم لا يملك حس المسؤولية، ويسعى الى تسويق جو عاطل جدا، ويصر على تسريب شائعات لا أساس لها". واعتبر ان لكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تقدمها للبنان، وخاصة جماعة السنَّة التي تعطيه قيمتين كبيرتين: الإعتدال في الداخل، وتأكيد إنتماء لبنان الى محيطه العربي. وشدد رئيس الجمهورية على أن اللبناني قد تعب ولم يعد قادرا على تحمل أي حرب اضافية، "ونحن لا نريد ان نأخذ البلد الى دم بعد، لدينا فرص كبيرة جدا، وانتم تشاهدون كيف ان إخواننا العرب يفتحون اياديهم ويأتون إلينا. علينا ان نربح هذه الفرص، وننقل بلدنا من وضع الى آخر".

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المفتي دريان، يرافقه وفد من مفتيي المناطق.

والقى المفتي دريان في مستهل اللقاء كلمة جاء فيها: "انا واخواني أصحاب السماحة مفتون المناطق نكون سعداء حين نلتقي بفخامتكم. من واجبنا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي نمر بها في لبنان ان نتواصل معكم لكي نكون على إطلاع على ما يجري. فنحن نشعر ان هناك خوفا وقلقا لدى اللبنانيين، وما من احد يطمئنهم الا فخامتكم. فأنتم رمز وحدة لبنان ووحدة اللبنانيين. وانتم مؤتمنون على إتفاق الطائف والدستور. ونحن نتبع ما تقومون به من اجل الداخل اللبناني، كما نتابع جولاتكم العربية وغير العربية. ونتمى لكم كل التوفيق داعين الله ان يأخذ بيدكم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين."

أضاف: "نحن امام مرحلة صعبة، ونواجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على وطننا. إن القرار 1701 مذ وضع على الطاولة، لم يُنفذ الا من الجانب اللبناني. والجانب الإٍسرائيلي لم يلتزم به ابدا. وبعده اتى وقف إطلاق النار من جانب واحد هو الجانب اللبناني. وبحسب ما نقرأ ونتابع، يتم اليوم طرح إتفاقيات جديدة. فليتم تنفيذ القرار 1701 الذي يتضمن كافة الأمور، بكامل مندرجاته، فيتم الإستغناء عن إتقاقيات جديدة. نحن من واجبنا كجهاز ديني، وجزء من هذا الوطن، ان نكون دائما على تواصل مع فخامتكم، لأن المفتين أيضا بحكم مسؤوليتهم الدينية والوطنية مسؤولون ليس فقط عن جزء من اللبنانيين بل عن كافة اللبنانيين في مناطقهم ومحافظاتهم. وهم متابعون جدا لمواقفكم وتحركاتكم، وما تقومون به من اجل حماية لبنان، في هذه الظروف الصعبة."

وتابع: "نحن نعول على حكمة فخامتكم للحفاظ على لبنان. وهذا ليس بغريب عنكم، قبل الرئاسة وأثناءها. ولقد سبق وأثنينا على خطاب القسم الذي لقي الإستحسان عند جميع اللبنانيين. نحن معكم في وضع هذا الخطاب موضع التنفيذ. وانتم ملتزمون بهذا الخطاب الذي نعتبره مدخلا لإنقاذ لبنان واللبنانيين."

وقال: "إن اللبنانيين قد عانوا الكثير في السنوات السابقة، أزمات تلو الأخرى، ومع ذلك صمدوا. وهم باتوا اليوم بحاجة الى ان يشعروا انه أصبحت لديهم دولة تحميهم. وانا اثني على التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأساسية الثلاث، وفخامتكم في هذا الاتجاه، لكي يكون الموقف اللبناني موحدا. وهذا ما تم من خلال الورقة اللبنانية التي وضعتموها مع بعضكم وتم تقديمها الى المبعوث الأميركي. نحن في لبنان لا يحمينا الا الإلتفاف حول المؤسسات الدستورية، ووحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك الذي نحن متمسكون به الى أبعد الحدود. كما أننا متمسكون بالدستور وإتفاق الطائف الذي انهى الحرب الدامية التي مر بها لبنان. ونعول عليكم الكثير لكي نجتاز هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، لأن المواطنين متخوفون من تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، كما نعول عليكم لكي تطمئنوا اللبنانيين."

وختم بالقول: "إن وحدتنا اللبنانية والوطنية هي التي تحمينا، ونحن متكاتفون إزاء الإعتداءات الإسرائيلية، فالعدو الإسرائيلي لديه مطامع بأرضنا وجونا ومياهنا. نحن جزء من الأمة العربية الكبرى. وما اريد قوله بكل وضوح وصراحة، اننا نحن مع الإجماع العربي. وما يتفق عليه العرب جميعا، نحن معهم فيه. وفخامتكم اعدتم لبنان الى موقعه الأصيل في الحضن العربي. وما قمتم به من زيارات متعددة يؤكد هذا الأمر. وطبعا، أنتم وما تمثلون بالنسبة الى لبنان واللبنانيين، موضع ثقة لدى الأشقاء العرب وعند غير العرب أيضا. وفخامتكم اكثر من يراعي التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني، فأنتم تمثلون كل لبنان، ومؤتمنون على حفظ إستقرار وسلامة لبنان واللبنانيين، ولدينا ملء الثقة بكم."

الرئيس عون: ورد الرئيس عون، مرحبا بالوفد، وتوجه في مستهل كلمته الى المفتين بالقول: "انا وسماحة المفتي دائما على إتصال، ونحن ننسق دائما مواقفنا. وأريد ان اثني على مواقف صاحب السماحة الوطنية الموضوعية والواقعية في الأزمة الأخيرة، وتنسيقه مع صاحب السماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى. وهذا إن دل على أمر فعلى الرقي في الحس الوطني والمسؤولية الكبرى. وإن خطوة سماحته كانت جبارة الى الأمام. وهذا ما اعرفه من سماحته مذ كنت في قيادة الجيش. ونحن نعول الكثير على مواقفه."

وتابع: "نحن امام مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا. وحدتنا وتعاوننا وتضامنا هم الاساس. وحدتنا هي الأساس لكي نواجه معا كافة التحديات من أي مكان أتت، لكي نضع لبنان على طريق الإٍستقرار والإزدهار. لكن للأسف بعضهم لا يملك حس المسؤولية، ويسعى الى تسويق جو عاطل جدا، ويصر على تسريب شائعات لا أساس لها. نحن جميعا، ومعا، بإستطاعتنا ان ننقذ لبنان ونواجه التحديات. والخطأ المميت الذي إرتكبه اللبنانيون في السابق هو الإستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل، ولقد شهدنا جميعا تبعات هذا الأمر. لا، انا اريد ان أستقوي بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان. بهذه الطريقة، نستطيع ان نواجه التحديات أينما كان مصدرها، ولا سيما من إسرائيل التي تقوم على التفرقة ومبدأ: فرق، تسد. لا. وحدتنا تواجهها وتواجه كافة الأمور."

أضاف: "نحن الحمدلله ما زلنا باقين لأننا محصنون بوحدتنا، وما من أحد سيأخذنا الى مكان آخر. وللأسف البعض يسوق تخويف المواطنين بعضهم من بعض. جوابنا هو في وحدتنا. ولكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تقدمها للبنان، وخاصة جماعة السنَّة في لبنان التي تعطيه قيمتين كبيرتين: الإعتدال في الداخل، وتأكيد إنتماء لبنان الى محيطه العربي. ولهذا السبب، دفعت هذه الجماعة شهداء من أصحاب العمامات من الشيخ احمد عساف الى المفتي حسن خالد والمفتي صبحي الصالح، الى رؤساء وزراء من رياض الصلح الى رشيد كرامي ورفيق الحريري."

وقال: "لا احد بإستطاعته ان يلغي أحدا في لبنان، وما من احد له فضل أكثر من غيره. جميعنا، بوحدتنا لنا فضل على لبنان. وصاحب السماحة، هو مفتي الجمهورية اللبنانية وليس مفتي السنة. بقوتنا لبنان يمكنه ان ينتصر وننتصر معه. وبتفرُّقنا يخرب لبنان بأسره، ولا غطاء ولا مظلَّة فوق رأس أحد. هذا كل المطلوب. نحن نفتخر بكم، وزيارتكم عزيزة على قلبنا. وأكرر ان التنسيق مع صاحب السماحة قائم على الدوام. وهذا مبني على أساس الحفاظ على لبنان، وليس لدينا أي خيار آخر."

أَضاف: "كما ذكر صاحب السماحة، اللبناني تعب ولم يعد قادرا على تحمل حرب اضافية. ونحن لا نريد ان نأخذ البلد الى دم بعد. لدينا فرص كبيرة جدا. وانتم تشاهدون كيف ان إخواننا العرب يفتحون اياديهم ويأتون إلينا. علينا ان نربح هذه الفرص، وننقل بلدنا من وضع الى آخر. وهذا لا يتم الا من خلال وحدتنا. كما ذكرتم، فإن التنسيق قائم مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار البعض يسألني ما المشكلة بيني وبين رئيس الوزراء، لكنني على تواصل دائم معه بعيدا عن الاعلام. وفي مجلس الوزراء، نتناقش ونتبادل الأفكار والآراء.

وختم بالقول: "أبقوا إيمانكم كبيرا بلبنان، فأنتم مفتو لبنان، وليس مفتيي السنة. علينا جميعا ان نتطلع الى مصلحة لبنان. وإذا كنا موحدين، ومواقفنا وطنية كتلك التي تتخذونها وعلى رأسكم سماحة المفتي دريان، فلا خوف على لبنان. طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة الى لغة الحرب. وسقفنا لبنان. وبوجود اشخاص بوعيكم وحسكم الوطني، انا مطمئن ان لبنان لن يذهب الا الى حالة الاستقرار والإزدهار. وانا اطمئنكم. وبموضوع الإصلاحات انتم تتابعونها ونحن نسير بها والحكومة تعمل. والإنجازات التي قامت بها كثيرة لم نشهد مثلها منذ قرابة 15 سنة، وهذا بشهادة الأجانب. ولدينا خطوات، ولكن ليس لدينا عصا سحرية، إنما نحن نستغل الفرص الموجودة، وملف الفساد انا احمله وسائر به، لأن مشكلتنا الأساسية في لبنان هي الفساد وعدم المساءلة. والفساد لا يعرف لونا ولا طائفة ولا مذهبا".

تصريح المفتي دريان: وبعد اللقاء، ادلى المفتي دريان للصحافيين بالتصريح التالي: "سعدنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والذي كان لقاء مميزاً، وتواصلنا مع فخامة الرئيس دائم ومستمر، وعندما نأتي الى القصر الجمهوري، نأتي لمقابلة فخامة الرئيس الذي يمثل رمز وحدة لبنان واللبنانيين.

نمر في هذه الأيام، بظروف حساسة ودقيقة، وتبادلنا مع فخامة الرئيس وجهات النظر حول ما يمكن ان نقوم به من اجل حماية لبنان مما يمكن ان يتعرض له من أزمات. وكان هناك توافق تام في الرؤية حتى نكون جميعا في خدمة لبنان واللبنانيين.

لمسنا من فخامة الرئيس حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم واصراره على المضي به قدماً، وهذا الامر من الأمور المهمة التي تحفظ استقرار وامن لبنان واللبنانيين.

نحن في لبنان نعيش كأسرة واحدة لا يفرقنا أحد، وهذه فرصة لنؤكد وحدتنا الوطنية التي هي أقوى سلاح في وجه أطماع العدو الصهيوني بأرضنا. القرار 1701 نفذ من جانب لبنان فقط، ولم تقم إسرائيل بتنفيذه، وانما على مدى السنوات الماضية خرقته كثيرا. ولبنان التزم بالاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تلتزم به الى الآن، ولها خروقات واعتداءات يومية على أهلنا في الجنوب وفي المناطق اللبنانية. اكدنا مع فخامة الرئيس ان اقوى سلاح في وجه إسرائيل واطماعها واعتداءاتها، هو وحدة اللبنانيين، ومن اجل ذلك اكدنا ان لبنان بوحدته لن يستطيع احد ان يمرر أي مشروع تقسيمي او تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد. صوت الاعتدال والوسطية يجب ان يسود عند كل اللبنانيين. فخامة الرئيس يقوم بواجباته الدستورية على اكمل وجه، ولا شك اننا جميعا نلاحظ ما يقوم به في الداخل اللبناني، وما يقوم به ايضاً في اللقاءات العربية وغير العربية من اجل ان يكون لبنان حاضرا عربيا ودوليا.

واكدنا أيضا ان التنسيق والتعاون بين الرئاسات الدستورية الثلاث مسألة مهمة جداً، ويجب ان يبقى هذا التعاون والتنسيق مستمرا لما في ذلك مصلحة لبنان واللبنانيين".

وضم الوفد المرافق للمفتي دريان كلاً من: مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، رئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد عساف، امين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ امين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي، مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ ايمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال، امين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي، ومدير العلاقات العامة والاعلام السيد خلدون قواص.

عين التينة: بعدها، توجه دريان ووفد المفتين الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتناول اللقاء الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وبعد اللقاء تحدث المفتي دريان قائلاً : سعدنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي نعتبره ضمانة وطنية صادقة والذي يعمل بجد من أجل إخراج لبنان من أزماته ومن أجل تجنيب لبنان الحرب الإسرائيلية عليه ، وهو يتابع هذا الملف بعناية كبيرة وحذر شديد على لبنان واللبنانيين .

وأضاف : اللقاء كان جولة أفق وطبعاً إستفدنا جداً من ما تم تداوله في هذه الجلسة ويمكن أن نقول بأن دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في هذه الجلسة كان متفائلاً جداً بأن الأوضاع سوف تتجه إلى الأفضل والأحسن مع أن الأجواء لدى الناس هم في حالة من التخوف ولكن طالما أن هناك وحدة موقف لبناني بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء في وحدة الموقف وفي تقديم الجواب الواضح للمبعوث الأمريكي فنحن مطمئنون على أن الأمر اللبناني ممسوك من قبل الرؤساء الثلاثة .

وتابع : الأمر المهم أيضاً ركزنا في هذه الجلسة مع دولة الرئيس على وحدة اللبنانيين ، هناك طبعاً وحدة موقف رسمي لبناني ونحن أيضاً نعمل مع كل المخلصين في هذا البلد من مسؤولين وغير مسؤولين على أن تكون وحدة العيش الواحد بين اللبنانيين والوحدة الوطنية هي أقوى سلاح للرد على ما يمكن أن تخطط له إسرائيل من تفتيت لبنان وإستمرار الإعتداءات الصهيونية عليه ، نحن في حالة تفاؤل كبير وإن شاء الله الأمور ممسوكة في لبنان وأن الأزمات التي قد تحصل من وقت إلى آخر لا يمكن أن تحل إلا بوحدة اللبنانيين ، نحن في دار الفتوى موقفنا واضح وصريح نحن لا نتكلم أبداً بلغة مذهبية أو طائفية نحن نتكلم بلغة جامعة لكل اللبنانيين ، نتمنى على كل السياسيين أن يتحلوا بهذه الروح الجامعة حتى يكونوا بالفعل في خدمة لبنان وفي خدمة اللبنانيين .

وختم المفتي : أسأل الله سبحانه وتعالى وبعد لقائي مع فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ومنذ يومين مع دولة رئيس مجلس الوزراء أن يجنب لبنان كل المخاطر والأزمات وأن ينعم اللبنانيون إن شاء الله بالأمن والإستقرار والسلام والسلامة بإذن الله تعالى .