رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حفل إعادة تدشين وتأهيل وتجهيز عيادات طب الأسنان في المركز الصحيّ العام التابع لدار الفتوى في عائشة بكار وذلك على نفقة جمعية "بيروت بخير" التي يرأسها الوزير السابق محمد شقير بحضوره وأعضاء الجمعية والمدير العام للمركز الصحي الدكتور الشيخ محمود الخطيب وأعضاء لجنة المركز ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة القنصل محمد الجوزو ورئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية محمد خالد سنو والقاضي خلدون عريمط والمديرين العامين في مؤسسات دار الفتوى والعديد من الشخصيات.

وقدمت لجنة المركز للوزير شقير درعا تكريمية عربون محبة وتقدير.

وأكّد شقير أنّ "المركز الطبيّ لدار الفتوى هو من المراكز الصحية المشهود لها في تقديم الرعاية الصحية لأهل بيروت وتقديم كل ما يحتاج اليه المواطن من طبابة واستشفاء ودواء".

وقال: "ندعم المراكز الصحية بشكل عام لأنها تعمل لمصلحة الناس وصحتهم وسنظل ندعم هذا المستوصف إن شاء الله، وكل ما يلزمه من تجهيزات ومعدات لتتسع فائدة هذا المركز وتشمل كل النواحي الصحية والطبية".

أمّا المفتي دريان فلفت إلى أنّ "المركز الصحيّ هو أحد فروع مؤسسات دار الفتوى، ويعمل جاهدا على تحسين أداءه حتى يكون بمصاف المراكز الصحية المهمة وليقدم كل الخدمات الطبية والاستشفائية من صحة عامة وطب أسنان وما توافر من دواء وتصوير إشعاعي لخدمة أهلنا في بيروت، والمركز يفتح أبوابه لكل إنسان بحاجة إلى طبابة".