المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد من النقابة.

اثر اللقاء، قال النقيب المصري: "تشرفنا اليوم بزيارة سماحة المفتي لتهنئته أولا بعيد الفطر السعيد وللبحث في القضايا التي تهم مرفق العدالة في لبنان أولا واللبنانيين جميعا، وقد شدد سماحته على فتح صفحة جديدة بمناسبة انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حكومة جديدة، وهذه الانطلاقة للعهد نتمنى نحن وسماحته أن يكون عهد خير على لبنان واللبنانيين، وبدء عمل ومسيرة طويلة للإصلاح وعودة لبنان وطن الحرية والإنسان، وكان لسماحته توجيهات وآراء ونصائح أسداها، وكان نقاش غني جدا تناول عدد من ألامور القانونية والحقوقية والوطنية والروحانية، ونأمل أن نكون سويا على الدوام مجموعين في هذا الوطن لأجل خير الإنسانية جمعاء لأننا نؤمن أن للبنان دور ورسالة في العالم العربي وفي الشرق وفي العالم، ونحن في نقابة المحامين نحمل هذه القيم أينما كنا بعملنا اليومي والنقابي وبتوجهاتنا الوطنية ونتلاقى مع المقامات والمرجعيات الروحية في تأمين استمرارية هذه القيم من أجل خير لبنان واللبنانيين والعالم العربي والعالم اجمع".

واستقبل المفتي دريان مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي ورئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ عاصم الجراح مع وفد من الدائرة وتم البحث في الشؤون الإسلامية وأوضاع منطقة البقاع.

كما استقبل المفتي دريان رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو والمدير العام للصندوق الشيخ زهير كبي، واطلع على النشاطات والأعمال الخيرية التي يقوم بها الصندوق لمساعدة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام.