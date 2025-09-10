استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وبحث معه في تعزيز العلاقات بين البلدين واخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.

كما استقبل عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كفاح الكسار وتم البحث في شؤون عكارية على رأسها الشؤون الدينية والوقفية وشؤون تتعلق بالعلماء وتم التطرق الى الهموم الاجتماعية التي يعيشها الناس مع بداية العام الدراسي الجديد .

وشدد الكسار على" تأييد مواقف سماحته الداعية الى احترام قرارات الدولة اللبنانية التي تضمن خروج اللبنانيين من أزماتهم الأمنية والاقتصادية والسياسية وبناء عمل وطني جامع يتفق عليه كل المواطنين تحت سقف الدولة والانطلاق بورشة إصلاح تعزز للبنانيين ثقتهم بوطنهم ".