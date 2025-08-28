لبمؤكزية- إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الدولة للتنمية الإدارية فادي مكي الذي قال بعد اللقاء :"إسترشدنا بآراء سماحته وتوجيهاته القيمة، واطلعناه على أجواء خطة العمل التي نقوم بها في الوزارة لتنظيم الإدارة في المؤسسات الرسمية في الدولة التي هي في حاجة لتفعيل العمل فيها. وكانت مناسبة تحدثنا فيها في الشؤون اللبنانية وآخر المستجدات على الساحة المحلية".



واستقبل المفتي دريان قائد قوة "اليونيفيل" في لبنان دياداتو ابانيارا في زيارة بروتوكولية وأطلع سماحته على الأعمال التي تقوم بها "اليونيفيل" في الجنوب، وقدم له لوحة ترمز لشعار "اليونيفيل".

كما استقبل مفتي الجمهورية وفدا من مخاتير البقاع الأوسط والناشط السياسي في البقاع محمد ياسين، وضعه في أوضاع المنطقة معيشيا واقتصاديا واجتماعيا، ووجه اليه دعوة لزيارة المنطقة.