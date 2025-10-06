المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير لبنان لدى الفاتيكان فادي عساف، قبيل توجهه إلى الفاتيكان واستلام مهامه الجديدة وتم البحث في الاوضاع العامة.

واستقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو على رأس وفد من مجلس أمناء المقاصد ، وبعد اللقاء قال سنو:" ان ما تشهده البلاد من تشنجات سياسية بين الحين والأخر نخشى ان يعكر مسيرة الإصلاح لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تهم الوطن والمواطن".

أضاف "موقف المقاصد هو تعزيز وتمتين الوحد الوطنية بين جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة ومؤسساتها الرسمية، واي تباين في وجهات النظر ينبغي ان يعالج بالحوار والتفاهم" .