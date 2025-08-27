المركزية- استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو مع وفد من مجلس الأمناء، وتم البحث في الشؤون الإسلامية والمقاصدية.

ووضع الوفد المفتي في رؤية المقاصد المستقبلية من نشاطات وأعمال تهم المسلمين وأبناء بيروت.

واكد سنو "ان المقاصد على تنسيق دائم مع دار الفتوى في شتى الأمور التي تهم المسلمين واللبنانيين، ويحرص مجلس الأمناء على تحقيق المزيد من الإنجازات المقاصدية الطبية والتعليمية والإنمائية ورعاية الشؤون الاجتماعية والخيرية والإغاثية وستبقى مستمرة ولن تعيقها العقبات"، مشددا على أهمية "وحدة الصف الإسلامي والوطني لما فيه مصلحة لبنان وشعبه".