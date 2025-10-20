المركزية- استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري. وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية والإسلامية التي تتسم بالوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى انه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استقرار لبنان وأمنه لأنهما جزء من الأمن العربي، ولرسم ملامح جديدة أكثر استقرارا وإنسانية وأمان بحيث ان الأمن والتنمية في لبنان لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل استقرار شامل وقيام الدولة بمسؤولياتها الوطنية الكاملة".



وتم التشديد على دعم الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية ومساندتها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقا من الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتغليب منطق الدولة وسيادتها على كافة أراضيها، و تشجيع الحكومة التي تتبنى نهجا يقوم على الديبلوماسية الفاعلة المتزنة لاستكمالها اتخاذ قرارات جذرية نحو الإصلاح المالي والإداري وتفعيل المؤسسات، والحوكمة الرشيدة لتحويل لبنان إلى ساحة سلام وتعاون وتنمية واستثمار وثبات الموقف وسعة الرؤية".



وتم التطرق الى معاناة الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة التي شنها العدو الإسرائيلي على غزة وما يحكى عن سلام في المنطقة، مؤكدين "أن السلام الحقيقي هو حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية".

صائب سلام: واستقبل دريان في دار الفتوى صائب تمام سلام الذي قال بعد اللقاء: تشرفت بلقاء سماحته في دار الفتوى، دار اللبنانيين جميعا، وتم البحث في الشؤون العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية واستمعت إلى آرائه وإرشاداته وتوجيهاته ورؤيته بالنسبة الى الأوضاع الراهنة والتحديات التي يمر بها وطننا، واعتبر ان لقاءاتنا ضرورية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان على شتى الصعد خصوصا في ما يهم المسلمين واللبنانيين جميعا، علينا مواكبة الاستحقاقات بوحدتنا الوطنية للمحافظة على بلدنا، ودار الفتوى بالإضافة الى أنها مرجعية دينية هي أيضا مرجعية وطنية تجمع كل اللبنانيين وتقدم النصيحة وتتخذ الموقف الوطني".

وردا على سؤال حول ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، قال: أؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتم البحث مع سماحته حول هذا الموضوع واكد لي ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، وسيكون لي موقف في الوقت المناسب بشأن ترشحي للانتخابات".



وعن زياراته المقبلة الى بقية المرجعيات السياسية والدينية، قال: "أنا منفتح على الجميع ومن الطبيعي أن أقوم بهذه الزيارات ".











