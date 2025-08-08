Aug 8, 2025 2:22 PMClock
أبرز الأحداث
درون اسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين عند أطراف بلدة رميش باتجاه مزرعة ماعز دون تسجيل إصابات

