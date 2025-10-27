المركزية - أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أسعد درغام أن "مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية يأتي انطلاقا من قناعته بضرورة تسيير العمل التشريعي لا بل تكثيفه لإقرار كل القوانين الإصلاحية وهذا مطلب دولي لتنفيذ الإصلاحات" .

ودعا عبر "صوت كل لبنان"، "الحكومة الى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قانون الانتخاب ساري المفعول بعيدا من أي مصالح حزبية ضيقة".

وأعلن" أنه مرشح للانتخابات النيابية ولكن بانتظار قرار التيار الوطني الحر الرسمي".

أما في ما خص طرح التفاوض المباشر مع إسرائيل، فأوضح ان "الغاية من ذلك الوصول الى وضع مستقر في البلد"، مؤكدا أن "المواقف الوطنية والسيادية غير مرتبطة بالمصالح الانتخابية وبالتالي لا ربط في هذين الملفين في ما خص العلاقة مع حزب الله".