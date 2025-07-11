توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس صيفياً معتدلاً على الساحل (درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها) وحاراً نسبياً على الجبال وفي الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية (ما بين ٣ و٥ درجات).



معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين ٢٤ و٣٢، طرابلس بين ٢٠ و٣١، وزحلة بين ١٨ و٣٤ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً.



السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.



الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة.



الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى من دون تعديل على الساحل.



الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط اجمالاً على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٠%.

حال البحر: مائج أحياناً.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٨ HPA أي ما يعادل: ٧٥٦ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٥.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٥١.