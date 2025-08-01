يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات دون معدلاتها الموسمية، وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل كما تبقى الرياح ناشطة خصوصاً شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر (لحدود ١.٥متر).

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى من دون تعديل يذكرعلى الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحياناً فيرتفع معها موج البحر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي على الجبال وفي الداخل بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل بين ٥٥ و٧٥ في المئة.

حال البحر: مائج إجمالاً ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٦ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٨.