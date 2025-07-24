تؤثر كتل هوائية حارة ضعيفة الى متوسطة الفعالية على لبنان وتستمر عدة ايام.

وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالى ٢ الى ٤ دراجات حسب المناطق وتستمر لغاية الثلاثاء المقبل.

فيما التأثير الاكبر يكون بقاعًا (خصوصًا الشماليّ) يليه الجبال ثم السواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ٢١ و ٣٩ بقاعًا وبين ٢٣ و ٣١ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س ضعيفة تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: ممتوسط الموج ١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢١ و ٣٩ بقاعًا وبين ٢٣ و ٣١ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة:

حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ٢١ و ٣٩ بقاعًا وبين ٢٣ و ٣١ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س