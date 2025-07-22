تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة ضعيفة الى متوسطة الفعالية وتستمر لأيام عدة. وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات بحسب المناطق، فيما التأثير الأكبر يكون بقاعاً (خصوصا البقاع الشمالي).

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب وغائم جزئيا ويتشكل الضباب والسحب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس حار وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢١ ٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس حار وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.