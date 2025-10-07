Oct 7, 2025 8:56 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

دراسة أميركية: الولايات المتحدة أنفقت 9 مليارات دولار على عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط آخر عامين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o