المركزية - أسفت بلدية كفرتبنيت في بيان، "لنشوب حريق في مكب النفايات القديم المقفل، الذي يضم كميات ضخمة من النفايات المطمورة منذ أكثر من 15 عامًا"، موضحة انه "ناجم عن الغازات الناتجة بيولوجيًا من تحلل المواد العضوية المطمورة في أعماق المكب".

وأكدت أنها "سعت منذ اللحظة الأولى، بتوجيهات من محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك وبالتعاون مع عناصر الدفاع المدني، إلى العمل على إخماد الحريق للتخفيف من آثار الدخان على البلدة والقرى المجاورة".

وطالبت "الوزارات والجهات المعنية بالتدخل العاجل والمساعدة في إيجاد حل جذري ونهائي لهذه المشكلة، نظرًا لأن الدخان المنبعث مصدره أعماق المكب، مما يصعّب على جهود فوج الإطفاء إخماده بشكل كامل".

وأشارت الى أنه "في هذا الإطار، تم التواصل بين رئيس بلدية كفرتبنيت ورئيس بلدية القليعة، حيث تم توضيح تفاصيل الوضع الراهن، والاتفاق على التعاون المشترك لمعالجة هذه المسألة بالطرق المناسبة".