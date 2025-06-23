Jun 23, 2025 7:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

دبلوماسي غربي لرويترز: إيران وجهت تهديدات منذ ظهر اليوم بضرب قواعد أميركية بالمنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o