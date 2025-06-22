Jun 22, 2025 6:43 PMClock
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دبلوماسيون: روسيا والصين وباكستان تقترح مسودة قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الشرق الأوسط

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