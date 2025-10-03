المركزية - التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب معاون رئيس حزب الكتائب اللبنانية للشؤون السياسية والإنتخابية سيرج داغر يرافقه عضو المكتب السياسي في الحزب غسان أبو جودة، في حضور الأمين العام لحزب "القوات اللبنانيّة" إميل مكرزل.

وأعلن داغر، عقب اللقاء، أنه "أراد أن تكون الزيارة الأولى له، بعد توليه المسؤولية الجديدة، إلى معراب للقاء الدكتور سمير جعجع، انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين حزبي الكتائب والقوات، ولا سيّما أن الحزبين يلتقيان على المواقف السياسية الأساسية وأبرزها حصر السلاح بيد الدولة والتشديد على أهمية أن تكون هذه الدولة قوية وقادرة على إتخاذ مواقف تليق بها، بما يكرّس هيبتها".

وبعدما أكد على ضرورة إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده المحدّد، شدّد داغر على"حق المنتشرين بالإقتراع لـ128 نائباً، لا أن يُلغى صوتهم أو يُختصر بانتخاب ستة نواب وفق تركيبات غير واضحة".

ولفت إلى أن" التنسيق بين الحزبين قائم ومستمر، وهو ضرورة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، وكلما اقتربنا من موعد الإنتخابات، تعاظمت الحاجة إلى أعلى درجات التعاون".

وردّاً على سؤال، قال: "لا يحق لأحد أن يقرر من يُسمح له بالإنتخاب ومن لا يُسمح له، فهذه قرارات وطنية تُتخذ على مستوى الوطن كله، ولكن المؤسف أن هناك من يخشى شعبه ويحاول تقليص عدد المقترعين، بدلا من احترام حرية اللبنانيين المنتشرين الذين هم أكثر استقلالية بقرارهم، وبالتالي نحن سنخوض هذه المعركة حتى النهاية، ولن نقبل بتأجيل الإستحقاق لأهميته".

وأشار إلى أن "المحاولات القائمة لعرقلة مسار إقرار حق المغتربين بالاقتراع مخالفة للقانون والدستور كما لعمل المجلس النيابي، فالقانون واضح ولا مجال للتلاعب به، وإذا طُرح التصويت في هذا السياق، فإن القوى المؤيدة لاقتراع المغتربين قادرة على تحقيق التعديل المطلوب".

ورداً على سؤال حول إمكان السير بالتسويات في إطار الإنتخابات علّق داغر : "نحن لسنا من جماعة التسويات، فقد كان شعارنا في الإنتخابات السابقة عدم المساومة في الأزمنة الصعبة، كما لن نساوم اليوم وسنواصل العمل مع حلفائنا حتى آخر لحظة من أجل أن ينال اللبنانيون حقهم في تقرير مصيرهم".