تعليقًا على تسلمه مهمته الجديدة، قال معاون رئيس حزب الكتائب اللبنانية للشؤون السياسية والإنتخابية سيرج داغر:" نستلم المهمة التي توكل إلينا خدمةً للكتائب ولبنان إنها مهمة تشرفنا وفيها مسؤولية كبيرة خصوصًا ونحن على أبواب الانتخابات النيابية، هذا خيار المكتب السياسي الكتائبي وآمل أن أكون على مستوى التطلعات، كما نهنىء رفيقنا وليد فارس على استلامه الامانة العامة وهي اليوم بأيادٍ أمينة لانه شخص استثنائي".

داغر وفي حديث عبر الـ Mtv عن الانتخابات النيابية، أكد وجوب إجراء الانتخابات بوقتها، لافتًا الى أن تأجيلها هو مؤشر سلبي للعهد الجديد وللبنان الجديد وإضعاف للدولة، مضيفًا:" نحن مع حق المغتربين ليس بالشكل إنما بالمضمون لانتخاب الـ 128 نائبًا وهي معركة سنخوضها بكل جديّة حتى النهاية، اليوم من الصعب تأجيل الانتخابات بالسياسة ولكن أيّ تطور اقليمي قد يغيّر الوضع أما نحن فنعمل مع فريقنا السياسي على إجرائها في وقتها".

وعن زيارته معراب، قال: " متّفقون مع حزب "القوّات" على إجراء الإنتخابات في موعدها وعلى المواضيع السياديّة أي حصريّة السلاح بيد الدولة، ولقاء رئيس الكتائب مع رئيس القوات قائم في أي لحظة ".

ورأى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخالف القانون في عدم طرح قوانين الانتخاب على جدول أعمال جلسة مجلس النواب إنما رفض إرادة عدد كبير من النواب لادراج القوانين على جدول الاعمال فهو غير منطقي، مشيرًا الى أن الفريق السياسي الآخر يحاول عرقلة الانتخابات وضرب تصويت المغتربين وهذه إشارات سيئة واستهداف ظاهر لشريحة معينة من اللبنانيين الذين هجّروا من بلدهم.

وتابع: "لتطبيق القانون الحالي نحن بحاجة بكلتيّ الحالتين أي انتخاب الـ 6 نواب أو الـ 128 نائبًا للاغتراب الى تعديلات، وحزب الكتائب طرح تعديل قانون الانتخاب منذ العام 2018 ولم يدرج على جدول الاعمال حتى اليوم".

وردًا على سؤال، قال:" نحن اليوم على الطريق الصحيح وعلينا الا نضرب المعنويات وسيتم تسليم السلاح ويتم تسليمه اليوم والبلد ذاهب بالاتجاه الصحيح حيث الدولة جدية والسلاح محصور فيها، ولا أتمنى أن أرى عنصرًا اسرائيليًا على الأراضي لبنانية كما لا أتمنى أن أرى سلاحًا خارج الدولة، والرئيس بري أكد أنه مع حصرية السلاح بعد ما سأله رئيس حزب الكتائب في جلسة الثقة بالحكومة".

وأضاف: "حزب الله يحاول إقناع الرأي العام الشيعي أن مكان الطائفة مرتبط بوجوده وهذا ما يجب كسره إذ لا وجود لاي لبناني يريد استهداف الشيعة وبالتالي الخطر الوحيد على الطائفة هو حزب الله، فمن أتى بالاحتلال الى الجنوب؟ الرئيس بري عمل 40 عامًا لاعمار الجنوب وبسبب من هُدّم الجنوب اليوم؟، دعوة رئيس حزب الكتائب لمؤتمر المصارحة والمصالحة هدفها الاتيان بالمكون الشيعي الى لبنان ومعركة التخويف التي يخوضها حزب الله تجاه بيئته يجب كسرها نحن نريد أن نعيد بناء لبنان سويًا، نحن نختلف مع حركة أمل والرئيس بري بالعديد من الامور لكنه لا يشكل خطرًا على لبنان كحزب الله العقائدي".

وعن التحالفات الانتخابية، أشار داغر الى أن مروحة التحالفات قد تكون أوسع من الانتخابات الماضية، لافتًا الى أن حزب الكتائب يعمل مع القوات والتغييريين والمستقلين ويلتقي مع الجميع والتحالفات ستكون مع من يشبهه مع السياديين وليس لدينا هاجس الحجم إنما الدور وأن نكون في المكان الصح.

وشدد على أن التحالف مع حزب الله لتوسيع كتلته خيانة وطنية.

وأكد داغر ألا خطر على موقع النائب نديم الجميّل في الاشرفية في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرًا الى أن وضع صورة الشهيد بشير الجميّل في ساحة ساسين هدفه القول أن بشير أكبر من الاحزاب وهو قامة وطنية ورئيس جمهورية لبنان.

عن إضاءة صخرة الروشة، قال:" خطاب القسم تاريخيّ وتحية للرئيس جوزاف عون، والتشكيك بالمسار وبالعلاقة بين رئيسيّ الجمهورية والحكومة مضر، واليوم وفيق صفا بات جزءًا من النكتة والـ "سي كي لح لح" لا كيف يمكن تحرير التلال المحتلة".