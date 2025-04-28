Apr 28, 2025 5:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مقاتلين أكرادا في شرق سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o