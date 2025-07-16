رفضت دار الفتوى في راشيا في بيان، "كل محاولات الاعتداء على المواطنين والمقيمين في لبنان"، مشيرة إلى أنها "لا تسمح أبدا بقطع الطرق على أي يكن من اللبنانيين والمقيمين فيه".

كما رفضت "الاعتداء على الناس والعمل على طردهم من أماكن عملهم"، مشيرة إلى أنها "على تواصل مستمر مع فاعليات المنطقة لحظة بلحظة للجم أي فتنة يحاول أي أحد أن يقوم بها".

وطالبت "الأجهزة الأمنية بعدم التساهل والسماح لأي يكن بالاعتداء على المواطنين والمقيمين في لبنان أو قطع الطرق على الناس"، وقال: "هذا ليس من أخلاقنا ولا قيمنا".

أضافت: "ما يجري في سوريا شأن داخلي لا نتدخل فيه، بل نرجو الله أن يحمي سوريا من الفتنة وأن تستقر وتزدهر لأنها إن كانت بخير، فالأمة كلها بخير".

وطالبت بـ"تحكيم العقل والمنطق وعدم السماح للطابور الخامس بالدخول بين أبناء قضاء راشيا"، وقال: "نحن نفخر بهذه العلاقات المجتمعية، ولا نسمح لأحد بتعكيرها".

وختمت: "حمى الله لبنان وسوريا من الفتن ظاهرها وباطنها".