أكّد النائب محمد خواجة أن خطة الجيش اللبناني بشأن تنظيم السلاح هي خطة موضوعيّة بامتياز، مشدّدًا على أن "السلاح يبقى مصدر حماية للبنان، في ظل التهديدات المتكررة التي يواجهها".

وأوضح في حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، أن "المقاومة لا تهوى الحروب، لكنها تدافع عن النفس"، مشيرًا إلى أن "الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم مطلق ليتمكن من حماية الوطن، رافضًا في الوقت نفسه الخضوع لإسرائيل".

كما انتقد خواجة ما وصفه بـ"النفاق الأميركي"، مشيرًا إلى أن "لبنان التزم منذ اللحظة الأولى بوقف إطلاق النار، بينما إسرائيل تواصل انتهاكاتها".

وحول القمة العربية الطارئة المنعقدة في قطر، استبعد خواجة قطع العلاقات بين قطر وإسرائيل، معتبرًا أنه "يجب أن تبادر الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل إلى وقفها، لإيصال رسالة واضحة للإسرائيليين والأميركيين بأن هذا الواقع لا يمكن القبول به".

وعن الإنتخابات النيابية المقبلة، أكّد خواجة أن "الأحزاب الكبيرة تحافظ على مكانتها والإستعدادات انطلقت".