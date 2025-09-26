المركزية - رأى النائب ملحم خلف أنّ "احتفالية صخرة الروشة أمس، شكلت تحدّيا لسلطة الدولة وتعديًا على هيبتها"، مؤكداً "ضرورة عدم تقويض صورة الدولة"، معتبرا أن "لا يمكن أن نشارك في حكومة ونخالف قراراتها".

وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "المسؤولية تفرض علينا احترام القانون للذهاب الى قيام دولة قادرة وعادلة"، داعيًا إلى "الذهاب بسرعة الى تخطي هذه الأزمة لأننا في لحظة حرجة والبلاد لا تتحمل المزيد من الأزمات".

وبالنسبة إلى قانون الانتخاب، تخوّف "من عدم إدراج القانون المعجل المكرر الذي يطالب بتعديل اقتراع المغتربين على جدول أي جلسة تشريعية مقبلة"، لافتا الى أن "الخطر الأكبر يكمن اليوم في ما يُحكى في الأروقة السياسية عن التمديد للمجلس النيابي وتأجيل الانتخابات ما يُشكل وصمة عار من غير المقبول تبريرها".