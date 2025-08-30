رأى النائب ملحم خلف أنّ "الدولة لا تقوم الا بتضافر الجهود وبالتضامن الكلي للقوى السياسية اللبنانة، مشددا على وجوب الوصول الى حصر السلاح بيد الدولة وخارج هذا الاطار نحن ذاهبون الى الانتحار".

واعتبر في حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، "الا رجوع عن مبدأ التضامن وحتى حزب الله بشخص أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قد أطلق تصريحًا واضحًا أن الحزب تحت سقف الطائف وبالتالي من الواضح أننا ذاهبون نحو قيام الدولة".

وأكد أن مشروع "إسرائيل الكبرى ليس نظريا وهو اليوم الخطر الداهم الاكبر على المنطقة وعلى لبنان، وأنه لا يمكن التغاضي عن خطرين أساسيين، الأول يكمن في إمكانية تعديل أدوار أوطان المنطقة والثاني يكمن في إمكانية تعديل حدود أوطان المنطقة"، داعيا الى "تحصين الداخل بقرار وطني إنقاذي جامع".

واستبعد أن يتعرّض السلم الأهلي لأي اهتزاز، معربا عن ثقته بقدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يكون على مسافة تسمح بخلق تقارب في سبيل معالجة المعضلة القائمة حول حصرية السلاح.