المركزية - أكد النائب ملحم خلف ان "هناك امتعاضا من النواب بسبب عدم إدراج القانون المقدّم بصفة المعجّل المكرّر خصوصاً أن اقتراع الاغتراب أمر أساسي ويمنح الحق لعدد كبير من اللبنانيين والموضوع يستحق الطرح والنقاش لأنه قضية جوهرية".

وأشار خلف في حديث الى "صوت كل لبنان" الى ان "هناك إشكالية إذ إن 69 نائباً وقّعوا على اقتراح قانون لتعديل المادة 112 من القانون الحالي وذلك بإعطاء الحق للمغتربين اللبنانيين المقيمين خارج لبنان لانتخاب 128 نائباً وليس حصراً انتخاب 6 نواب فقط كما هو معمول به في القانون الحالي".

أضاف: "عندما يكون هناك اقتراح بهذه الأهمية تقدّم به عدد من النواب وبصفة المعجّل المكرّر فمن المفترض عندما يتخطى عدد الموقعين عليه النصف أن يقوم مكتب المجلس والمجلس نفسه بالتركيز أكثر على طرح هذا الموضوع ومناقشته".

وشدد خلف على ان "الذهاب إلى انتخاب مجلس نيابي جديد في عام 2026 أمر مهم جداً".