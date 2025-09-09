Sep 9, 2025 8:47 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

خلف: استهداف قطر يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة مستقلة

أشار النائب ملحم خلف الى "انّ استهداف قطر من قبل إسرائيل يُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

أضاف في بيان: "كما إنّ قصف المساكن والأحياء المدنية يُعدّ جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، ويأتي في سياق الانتهاكات المتكرّرة لحقوق الإنسان والشرعية الدولية".

وختم خلف: "ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهما واتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، محذّرين من أنّ تقويض الشرعية الدولية في منطقتنا سيُهدّد الاستقرار العالمي بأسره".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o