أشار النائب ملحم خلف الى "انّ استهداف قطر من قبل إسرائيل يُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

أضاف في بيان: "كما إنّ قصف المساكن والأحياء المدنية يُعدّ جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، ويأتي في سياق الانتهاكات المتكرّرة لحقوق الإنسان والشرعية الدولية".

وختم خلف: "ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهما واتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، محذّرين من أنّ تقويض الشرعية الدولية في منطقتنا سيُهدّد الاستقرار العالمي بأسره".