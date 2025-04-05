Apr 5, 2025 12:59 PMClock
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خفر السواحل السوري يعلن ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية

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