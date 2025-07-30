Jul 30, 2025 7:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خفر السواحل الأميركي يصدر أوامر إخلاء لجميع السفن من الموانئ التجارية في هاواي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o