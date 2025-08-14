في خطوة ُوصفت بالتاريخية، أقر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ ٧ آب/ ٢٠٢٥خطة مرحلية وضعتها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، تتضمن جدولًا زمنياً محدداً من أربع مراحل متتالية، تشمل التزامات سياسية وعسكرية واقتصادية من أطراف لبنانية ودولية.

المرحلة الاولى – خلال ١٥ يوماً

تبدأ الخطة بإصدار الحكومة اللبنانية مرسوماً رسمياً يلتزم بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل بحلول ٣١ كانون األول ٢٠٢٥. وفي المقابل، ستوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية داخل الاراضي اللبنانية.

المرحلة الثانية – خلال ٦٠ يوماً

في هذه المرحلة، ستبدأ إسرائيل بالانسحاب من خمسة مواقع دائمة لها في جنوب لبنان، كما ستفرج عن الاسرى اللبنانيين بالتنسيق مع

اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وفي الداخل اللبناني، ستباشر الحكومة عملية نزع سلاح حزب الله، وفق خطة مفصلة ُأقرت رسمياً،

تتضمن نشر وحدات من الجيش اللبناني وتحديد أهداف واضحة لعملية نزع السلاح.

المرحلة الثالثة – خلال ٩٠ يوماً

تتضمن هذه المرحلة انسحاب إسرائيل من آخر موقعين من مواقعها الخمسة في جنوب لبنان، إلى جانب تأمين الحكومة اللبنانية التمويل

اللازم لبدء عمليات إعادة الاعمار.

المرحلة الرابعة – خلال ١٢٠ يوماً

في ختام الخطة، ستنظم الولايات المتحدة والسعودية وقطر وفرنسا، إلى جانب دول أخرى لم ُيكشف عن أسمائها بعد، مؤتمراً اقتصادياً

يهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني وتنفيذ رؤية الرئيس الاميركي دونالد ترامب للبنان "بلد مزدهر ومفعم بالحياة".