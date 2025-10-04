Oct 4, 2025 7:31 PMClock
خسارة الأنطونية اللبناني أمام العربي القطري بنتيجة 104-103 ضمن الدور الربع النهائي من بطولة الأندية العربية لكرة السلة

