وصلت إلى لبنان مجموعة طلاب فرنسيين يمثلون خريجي مدرسة مار يوسف الكرم قرب مدينة كاركاسون، والذين اختاروا اسم بشير الجميّل لدورة تخرّجهم. وحضروا إلى لبنان بتنظيم من يان بالي، صديق لبنان،الذي سبق له أن أصدر كتاب عن الرئيس بشير الجميّل منذ أشهر.

هدف الزيارة، "اكتشاف المعالم التاريخية المارونية والسير على خطى بشير الجميّل والتعرّف عن قرب على مسيرته الوطنية".

بدأوا جولتهم من الشمال، في زيارة لغابة الارز، ومن ثم إلى وادي قنوبين التي جالوا فيها وعلى اديارها وصولا إلى دير مار انطونيوس قزحيا.

ويتابع الوفد الشبابي الفرنسي جولته في الأيام المقبلة، فيزور البترون وجبيل وحريصا وجونية ومتحف الاستقلال، وينهي جولته في بكفيا ثم العاصمة بيروت للتعرف على معالمها التاريخية وحيث يضعون اكليلا من الزهر على نصب الرئيس الجميل في مكان الاستشهاد في الاشرفية.