المركزية - استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب آلان عون الذي قدّم له التهنئة لمناسبة توليه مهامه على رأس المديرية العامة للدفاع المدني، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

كما استقبل العميد الركن خريش، وفداً من فوج إطفاء بيروت برئاسة قائد الفوج العميد ماهر العجوز، يرافقه عدد من الضباط، حيث جرى التداول في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وقد شكّلت الزيارة مناسبة للتباحث في ترسيم خطة تعاون للمرحلة المقبلة، بما يعزز العمل المشترك ويُسهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة للطوارئ.

وخلال اللقاء، أثنى العميد الركن خريش على الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر فوج إطفاء بيروت في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً "أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة المعنية"،

وتم التطرق إلى آلية تطوير العمل المشترك لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على فاعلية الاستجابة وسرعة التدخل في حالات الطوارئ، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ختام اللقاء، قدّم وفد فوج إطفاء بيروت درعاً تكريمية للعميد الركن خريش.