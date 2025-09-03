قام المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش مع وفد من رؤساء الوحدات والأقسام في المديرية العامة ضم رئيس وحدة التجهيز وإدارة اللوازم زياد الناطور، ورئيس مصلحة الديوان بالتكليف علي أمهز، ورئيس شعبة العمليات المركزية يوسف بو شعيا، بجولة ميدانية شملت عددا من المراكز في محافظتي بعلبك–الهرمل والبقاع.



بعلبك–الهرمل

استهل العميد الركن خريش جولته بزيارة موقع مركز الدفاع المدني في بلدة بدنايل الذي دمر إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفته بتاريخ 14-12-2024 وأدت إلى سقوط ثلاثة عشر شهيدا من رئيس وعناصر المركز. وقد وقف دقيقة صمت إجلالاً لأرواحهم، واستمع إلى شرح مفصل عن ملابسات الاستهداف والجهود التي بذلت خلال عمليات انتشال جثامين واشلاء الشهداء.



وانتقل بعدها إلى مركز بعلبك الإقليمي ضمن مبنى اتحاد بلديات بعلبك، حيث كان في انتظاره رئيسا مركز بعلبك الإقليمي والهرمل الأقليمي ورؤساء المراكز العضوية التابعة لهما، إلى جانب عائلات شهداء الدفاع المدني. فعقد اجتماعا معهم أكد خلاله عزمه على إطلاق خطة نهوض شاملة للمديرية العامة للدفاع المدني، تهدف إلى تعزيز الجهوزية وتحسين أوضاع العناصر من موظفين ومتطوعين.

وشدد العميد الركن خريش في كلمته على "أهمية الانضباط والمناقبية في أداء الواجب"، مشيرا إلى "الدور الفاعل للعنصر النسائي في الدفاع المدني".



ثم توجه إلى أهالي شهداء الدفاع المدني، مؤكدا التزامه بمتابعة هذا الملف حتى خواتيمه، لافتا إلى "أنه طرح هذا الموضوع على فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أبدى اهتماما خاصا بهذا الملف".



وفي ختام جولته في بعلبك، توجه العميد الركن خريش إلى النصب التذكاري لشهداء الدفاع المدني حيث وضع إكليلا من الزهر ووقف دقيقة صمت تخليدا لذكراهم.



البقاع

بعدها انتقل المدير العام إلى مدينة زحلة حيث شارك في حفل افتتاح مركزي البقاع الإقليمي وزحلة العضوي للدفاع المدني بعد إعادة تأهيلهما بالكامل بتمويل من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبلدية زحلة.



وقد حضر الحفل كل من سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان جون غيوسك، والقائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في لبنان هيروشي تاكاباياشي، ورئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل سليم غزالة.



تخلل الافتتاح جولة في المركز وإطلاع على التجهيزات والمعدات الحديثة التي زُوّد بها، إلى جانب كلمات أكدت على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعّالة للطوارئ في منطقة البقاع. وأكد العميد الركن خريش في كلمته أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي برسالة الدفاع المدني ودوره المحوري في حماية الأرواح والممتلكات.



جب جنين

واختتم العميد الركن خريش جولته بزيارة مركز جب جنين الإقليمي، حيث اجتمع برئيس المركز ورؤساء المراكز العضوية التابعة له. وقد تفقد المركز واطلع على العتاد والآليات، وأعطى توجيهاته بضرورة الحفاظ على الجهوزية التامة، والتفقد الدوري للآليات وصيانتها، والتجاوب الفوري مع نداءات الإغاثة. كما شدد على أهمية الانضباط والمناقبية في أداء الواجب.