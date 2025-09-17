استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب أسعد درغام.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بأن "اللقاء بحث في الدور المحوري الذي يضطلع به الدفاع المدني في مواجهة التحديات الراهنة، وفي سبل دعم قدراته البشرية واللوجستية بما يضمن استمرارية القيام بمهامه الإنسانية والوطنية على أكمل وجه".

واستقبل خريش، رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط رئيس بلدية قب الياس - وادي الدلم صلاح عادل طالب، وخصص اللقاء للبحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتصل بعمل الدفاع المدني في المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز جهوزية المراكز وتطوير سبل التعاون بين المديرية والبلديات، بما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ وتلبية حاجات المواطنين".

وكذلك، استقبل خريش مدير برنامج حوكمة الحدود (IBG) لدى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في لبنان أرتور لانغوي ومنسقة العلاقات بين المنظمة والدولة اللبنانية تالا الخطيب. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون لدعم المديرية العامة للدفاع المدني لتمكينها من خدمة المواطنين.

واستقبل خريش أيضا القنصل الفخري الإيطالي في لبنان السيد أحمد سقلاوي. وخلال اللقاء، تم البحث في آفاق التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الإيطالية المعنية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القدرات العملانية والتدريبية وتعزيز الجهوزية لمواجهة الكوارث والأزمات".