رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس اليوم على بيان الوحدة الإعلامية ل "القوات اللبنانية" الصادر اليوم والذي يتناول المواقف الأخيرة للرئيس نبيه بري.

وقال خريس: "استغربت بشدة البيان الصادر عن حزب القوات اللبنانية ولقد ظننت في الوهلة الأولى ان البيان سيستنكر العدوان الاسرائيلي فجر اليوم على منطقة المصيلح وما نجم عنه من شهداء واضرار مادية جسيمة، ولكن ما لفت نظري واستغربت هو أن حزب القوات اللبنانية يهاجم دولة الرئيس نبيه بري ويتهمه بتعطيل الجلسات التشريعية مع العلم ان حزب القوات اللبنانية وبعض الكتل هم الذين عطلوا جلسة مجلس النواب الأخيرة التي، كان فيها اقتراحات ومشاريع قوانين تهم المواطن".

اضاف: "ان بري هو أكثر الناس، حرصا على الدستور والمؤسسات اضافة الى حرصه على أجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة في ايار ٢٠٢٦. نقول لهولاء كفى مزيدات ومغامرات. ان هذا البلد وفي هذه المرحلة التي يتعرض فيها للعدوان الإسرائيلي الذي لم يتوقف ابدا، أكثر ما يحتاج اليه هو التماسك الداخلي والوحدة الوطنية، وليس الانقسام وتعطيل جلسات مجلس النواب كما يفعلون".

وتابع: "هنا لا بد من التذكير انطلاقا من ذلك، بما قاله الإمام المغيب السيد موسى الصدر ان افضل وجوه الحرب مع العدو هو السلم الاهلي الداخلي".

وكان خريس أدلى ببيان الرد على القوات، بعد استقباله رئيس جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية الكاتب الدكتور عماد سعيد، بحضور مدير مكتب خريس حيدر جفال وشخصيات ووفد من معرض الكتاب العربي الحادي عشر الذي سيقام في مركز ابحار الثقافي نهاية الشهر الحالي، داعيا اياه لإطلاق فعاليات المعرض في مؤتمر صحافي سيعقد في، استراحة صور السياحية، وقد وافق على ذلك مشيدا بدور "هلا صور" في الميدان الثقافي والاجتماعي وضرورة تنشيط العودة إلى الكتاب كوسيلة تربوية وعلمية حضارية وإنسانية لبناء لبنان الجديد.