حذر النائب علي خريس اليوم من «تصعيد خطير من قبل العدو الإسرائيلي تجاوزه كل الحدود»، مؤكدًا تجديد الالتزام بوقف إطلاق النار ومحمِّلاً إسرائيل مسؤولية خروقه، ومستذكراً «مجزرة بنت جبيل» التي وقعت قبل أيام.

وجاء كلام خريس خلال رعايته الاحتفال التكريمي لطلبة شهادة الثانوية العامة دفعة "التحدي والنجاح" في ثانوية قانا الرسمية، حيث بارك نجاح الطلاب قائلاً: "رغم ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على مستوى كل الوطن وخاصة على مستوى الجنوب، إلا أننا نجد في كل المدارس الرسمية والخاصة نجاحات باهرة للطلاب".

ودعا خريس الدولة إلى القيام بواجبها تجاه ما هدمه العدو مشدِّداً على أنّ "مسؤولية الدولة إعادة الإعمار" ومطالباً بتوضيح مصير ملف الإعمار قائلاً: "أين أصبح هذا الملف؟". وأضاف أنّ مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية "لا تكون فقط بالبيانات بل بالمواجهات الواضحة والصريحة"، مطالباً بموقف لبناني واضح ورافعٍ للسقف تجاه كل الدول التي رعت وقف إطلاق النار.

وانتقد خريس موقف الموفد الأميركي توم برّاك، معتبراً كلامه "كأنه يعطي الضوء الأخضر لاعتداءات واسعة على وطننا"، وموجِّهاً حديثه إلى شركاء الوطن: "إنّ إسرائيل عدو لكل لبنان والإنسانية جمعاء". وذكّر بتوجيهات الإمام موسى الصدر، وقال إنّ "أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي هو الحفاظ على السلم الأهلي الداخلي"، داعياً إلى التكاتف والوحدة لمواجهة أي مشروع فتنة بـ"العقل والمنطق والحوار" والعمل على "بناء الوطن على أسس واضحة وصريحة".