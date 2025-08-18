المركزية - أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أنّ الموفد الأميركي توم برّاك سيسمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري الموقف نفسه الذي سمعه قبل أسابيع، وهو ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وقال: "إسرائيل ستبقى العدو لوطننا، وهي التي ارتكبت أمس وترتكب اليوم أبشع المجازر بحق الإنسان والإنسانية في لبنان وفلسطين وأقطار عربية أخرى".

جاء كلام خريس خلال إحياء ذكرى ثالث المرحوم الحاج حسين علي حمزة عزام، والد الشهيد علي حسين عزام، في بلدة صديقين الجنوبية.

ورأى خريس أنّ البعض في الداخل والخارج لم يقرأ المرحلة جيدًا، إذ إنّ إسرائيل "تتحدث عن أحلام ومشاريع لا تُحصر ببقعة جغرافية محدودة، لأن أطماعها بلا حدود"، معتبراً أنّ هذه المرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها الأمة. وأشار إلى أنّ إسرائيل بالنسبة للبعض لم تعد عدوًا، وأن التهديدات المستمرة لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.

وأكد أنّ إسرائيل "ستبقى شرًا مطلقًا، والتعامل معها حرام كما علّمنا الإمام القائد السيد موسى الصدر"، مضيفًا: "مهما اشتدت العواصف لن نتخلى عن خطنا ومبادئنا ووطنيتنا".

ولفت خريس إلى أنّ هذه المرحلة تذكّر بما جرى عام 1982، حين بدأ البعض يمد يده للعدو، لكن بصمود اللبنانيين وتضحياتهم ودماء الشهداء تمكّنوا من طرده من أرضهم "من دون أن نستعين بأحد".

وسأل خريس: "لماذا كل هذا الضغط على لبنان، فيما لا يمارس أي ضغط على إسرائيل التي تحتل أجزاء من أرضنا وتعتدي وتقتل، بينما لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار؟"، مشدداً على أنّ العدو حتى اليوم لم يلتزم بهذا الاتفاق. وجدد الدعوة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وختم: "لن نيأس، سنبقى صامدين في أرضنا، وسيبقى لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه".