شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، في كلمة ألقاها باسم حركة "أمل"، في احتفال تأبيني في حسينية بلدة بدياس، على "ضرورة إقرار قانون انتخابي عصري يعبر عن تطلعات المجتمع اللبناني، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل العادل، بعيدا من الحسابات الطائفية والمناطقية الضيقة".

وقال: "نعيش في ظروف صعبة ومرحلة دقيقة تتطلب من جميع اللبنانيين أقصى درجات الحذر، سواء في الخطاب السياسي أو في مقاربة الوضع الأمني".

واشار إلى أن "الخطر الداهم يهدد الجميع"، وقال: "لا خيار أمامنا، إلا المواجهة الواعية، سياسيا وعلى مختلف الصعد، دفاعاً عن وطننا واستقراره".

وتوقف خريس عند "دور الأم في الحياة"، معتبراً أنها "الركن الأساس في بناء الأسرة والمجتمع، وهي منبع الحنان والعطاء، ومصدر القيم الأصيلة التي تربي الأجيال وتحصّنها في مواجهة التحديات".