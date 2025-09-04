استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في مكتبه في صور بحضور مدير مكتبه حيدر جفال، عددا من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية، كما استقبل رئيس جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية الكاتب الدكتور عماد سعيد. وكانت مناسبة لعرض تفاصيل برنامج أنشطة معرض الكتاب العربي الحادي عشر الذي ستقيمه هلا صور وملتقى الجمعيات الأهلية في صور ومنطقتها في تشرين الاول المقبل في مركز ابحار الثقافي في صور برعاية وحضور العلامة السيد علي فضل الله.

كما تسلم خريس، من سعيد العدد الجديد من مجلة "هلا صور" الثقافية الورقية الشهرية، ووجه اليه دعوة لرعاية توقيع كتاب الاديبة اللبنانية العربية نورهان رضا اللبن في الشهر الحالي حيث، سيلقي،كلمة في المناسبة يشير فيها الى أهمية الكتاب والثقافة في تدعيم الثقة والأمل الصمود وإعادة الأعمار في الجنوب بعد العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان .

خريس

وشكر خريس لسعيد دوره في الحفاظ على الإرث الثقافي الوطني في جبل عامل والجنوب رغم العدوان الصهيوني المستمر، وحيا "التمسك والإصرار الذي يبديه في،سبيل النهوض بالواقع الثقافي والاجتماعي في صور والجنوب بشكل خاص ولبنان بشكل عام من خلال معرض الكتاب العربي وأنشطة هلا صور وملتقى الجمعيات الأهلية في صور ومنطقتها على مدار الأعوام الماضية".

وعن الأوضاع الراهنة قال خريس: "ان دولة الرئيس نبيه بري،صمام الأمان في لبنان مجترح المعجزات لحل الازمات، وعندنا أمل كبير بحكمته وحنكته ان يوصل لبنان إلى شاطى؛ الأمان رغم صعوبة الوضع والمرحلة".

اضاف: "ان الضغوط التي تمارس على لبنان من جانب أميركا هي ضغوط تستهدف كل لبنان وانهم يريدون ان يضغطوا على لبنان كي، يستسلم، لكن نحن في قاموستا وتاريخنا لا نقبل بهذا الأمر، ولا يوجد كلمة استسلام، ونطالب بتنفيذ القرار ١٧٠١ الذي،اتفقت عليه كل الأطراف، وان لبنان من جانبه قد قام بتنفيذ ما عليه والعالم يعرف ذلك، كما أن المقاومة كما تلاحظون لم ترد على استمرار العدوان الصهيوني المتواصل رغم ان العدو لم يلتزم بالقرار، واننا نقول للاميركيين اضغطوا على العدو كي يوقف العدوان".

وتناول خريس خطاب الرئيس بري في ذكرى ٣١ اب فقال: "ان بري كان وما زال يركز على الوحدة الوطنية والحوار الوطني، وهذا ما كان يريده الإمام الصدر وان الحوار هو الذي، يوصلنا الى نتيجة كما أن موضوع السلاح يناقش بالحوار، وان الجيش اللبناني هو صمام الأمان أيضا واننا نتوجه اليه بالتحية والتقدير الكبير والى كافة الشهداء من الجيش ونعتبر أن الجيش عنصر اساسي لبقاء لبنان"، داعيا إلى "اسكات بعض الابواق الداخلية التي تحاول زرع الفتنة بين اللبنانيين".

وقال خريس: "علينا أن نواجه الفتنة بالحكمة والوعي، وإن الإمام الصدر كان أول من قال ان افضل وجوه الحرب مع العدو هو أن تواجهه بالسلم الداخلي والوحدة الوطنية في لبنان".