المركزية - كرمت حركة "أمل" والدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية في برج رحال، المسعف القائد في الدفاع المدني الشهيد طارق محيش وشهداء البلدة، في احتفال حضره حشد من قيادات الحركة وكشافة الرسالة الاسلامية.

والقى النائب علي خريس كلمة استعرض خلالها مجريات الحرب الاسرائيلية على لبنان. وقال: "انها حرب من ابشع الحروب التي شنها العدو على شعبنا حيث كانت من اكثرها اجراماً وفتكاً بالبشر والحجر والشجر" ، مشيراً الى ان "الشهداء الذين سطروا بدمائهم اروع البطولات وكان استشهادهم ليبقى الوطن حراً مستقلاً ذات سيادة".

أضاف: "إن العدو الغاشم اراد من خلال حربه القضاء على كل ما يرمز للحياة خصوصاً في البلدات الامامية التي لا تزال عرضة للاعتداءات و الاستهداف المتواصل ، الا ان كل هذه الضغوط لم ترضخنا ولن ترضخنا للتطبيع مع هذا العدو ولو طبع العالم كله سنبقى كما تعلمنا من مدرسة الامام موسى الصدر، نكرر اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".

ونوه بـ "الوقفات البطولية للشهداء خصوصاً الشهيد القائد الرسالي طارق محيش الذي لم يترك بقعة في الجنوب الا وتواجد فيها، عمل في اصعب الظروف لم تثنيه طائرات العدو ولا دباباته، ثابر من اجل انقاذ ارواح الناس وكان رسالياً بامتياز".

كما تحدثت الاء ابنة الشهيد طارق محيش. وفي الختام اقيم مجلس عزاء حسيني للقارئ حسن خليفة.