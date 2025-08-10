أحيت كشافة "الرسالة الإسلامية" في ساحة بلدة برج رحال ذكرى أربعينية الإمام الحسين عبر مشهدية حسينية مؤثرة، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، وعدد من القيادات في حركة "أمل"، وفعاليات كشفية واجتماعية.

وتضمنت المشهدية لوحات تمثيلية مستوحاة من واقعة كربلاء، عبّت عن معاني التضحية والفداء التي جسدها الإمام الحسين وأصحابه. وقدم الاحتفال القائد الكشفي حسين حمود، فيما ألقى الشاعر حسين حمادة قصيدة من وحي المناسبة.

خريس

وفي كلمته، توقف النائب علي خريس عند تضحيات شهداء المقاومة، مهديا إنجازاتها إلى الجيش اللبناني، ومقدما التعازي لقائد الجيش العماد رودولف هيكل وعوائل الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

كما دعا إلى التمسك بالسيادة اللبنانية العادلة التي تحفظ إنجازات المقاومة، وتؤمن للبنان حماية وحدته وكرامته في مواجهة أي عدوان أو انتهاك.