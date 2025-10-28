المركزية - رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس اننا "نعيش اليوم في مرحلةٍ تكاد أن تكون من أصعب وأخطر المراحل التي تمر على وطننا وأمتنا، إذ إنّ هناك من يسعى جاهدًا في الداخل اللبناني وبكل ما أوتي من قوة، لكي يعيدنا إلى عهد قوة لبنان في ضعفه، وإلى عهد قوة لبنان ليس في مقاومته ووحدته وجيشه، بل في أن يبتعد هذا الوطن عن مقارعة العدو الإسرائيلي".

وأشار خلال احتفال أقامه بيت السيدة فاطمة الزهراء الثقافي في بلدة برج رحال لَتكليف فتيات بلغن سنَّ التكليف الشرعي، في حضور مدير البيت الجريح الشيخ مصطفى شعيب والمبلّغ السيد محمد القدسي، أننا "لم نكن في يومٍ من الأيام نحن من نعتدي، بل كان العدو الإسرائيلي هو الذي يعتدي علينا، وها نحن نرى بأمّ العين ما يقوم به يوميًّا، في الوقت الذي نؤكد فيه نحن وعلى لسان قادتنا ما التزمنا به"، لافتًا إلى "ما صرّح به رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن لبنان يلتزم القرار 1701، فيما يرفض العدو الالتزام".

وقال:"إذا أردنا أن نواجه العدو الإسرائيلي، فإن مواجهة الأعداء تكون بوحدتنا وبصلابتنا وبإيماننا والتزامنا والتفافنا حول بعضنا البعض، وقد سمعت من الرئيس بري قوله إننا إذا حققنا الوحدة الحقيقية، فإن الوحدة هي السبيل الوحيد لكي ننتصر على عدونا، ولكن هل الوحدة الوطنية مؤمَّنة وموجودة اليوم؟".

وختم: "علينا أن نسعى دائمًا لكي نحمي المجتمع ولكي نحافظ على وحدتنا، ونحن الذين قدّمنا الشهداء، وفي مقدمتهم السيد حسن نصر الله، والآلاف من رفاقه وإخوانه الذين استشهدوا من أجل أن يبقى هذا الوطن عزيزًا قويًّا منيعا، لا من أجل إضعافه، ونحن نؤمن بأننا نعيش في مرحلةٍ صعبة، ولكن بإمكاننا واستطاعتنا أن ننتصر بوحدتنا".