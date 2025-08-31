اقامت بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله، وبالتعاون مع اتحاد الكتّاب اللبنانيين، عشاءً تكريمياً لمغتربي البلدة برعاية عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في باحة مبنى القصر البلدي.

استُهلّت الأمسية بكلمة للنائب خريس شدد خلالها على "الدور الريادي للمغترب اللبناني الذي يلعب دوراً اساسياً في نهوض الوطن ورفده بكل انواع العون والمساعدة لما فيه مصلحة البلدة واهلها".

وتحدث رئيس بلدية برج رحال المهندس داوود عزالدين حيث اشار في كلمته الى العديد من القضايا الهامة "التي ساهم بها ابناء البلدة في الاغتراب ووقوفهم الى جانب اهلهم المقيمين"، مؤكداً "العمل الدؤوب في خدمة اهله وناسه في برج رحال"، ً

وألقى معروف الساحلي كلمة باسم المغتربين، وشدد فيها على "التعاضد والتعاون في كافة الصعد في سبيل ايلاء البلدة الاهتمام التام والعمل انمائياً وخدماتياً".

وقال: "سنبقى الى جانب اهلنا وناسنا ونقف الى جانبهم والى جانب المجلس البلدي لما فيه مصلحة البلدة واهلها".

وتخلل الحفل قصائد من وحي المناسبة لعدد من الشعراء، ومن بينهم رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال وحسن خلف، وذلك تزامنًا مع ذكرى اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.