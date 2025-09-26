المركزية - اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة بدياس – قضاء صور، أنّ "العدو الإسرائيلي الذي مارس أبشع الجرائم بحق الأهالي والمدنيين والأطفال، وضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، يجب أن يُصنّف إرهاباً منظماً، فيما من يدافع عن أرضه وسيادة بلده هو مقاوم وليس إرهابياً".

الاحتفال الذي قدّمه بديع النحاس حضره الوزير السابق محمد داود وحشد من المعزين، حيث شدّد خريس على أنّ "إسرائيل عدو الإنسانية جمعاء، وعدو كل اللبنانيين من دون استثناء، وليست خصماً لطائفة أو منطقة بعينها، بل تهدف إلى إذلال لبنان وتحقيق أطماعها فيه".

وأكد أنّ "المطلوب اليوم، كما الأمس، هو المزيد من الوحدة والتماسك والمحبة بين اللبنانيين، لأن الضغط الداخلي على المقاومة أشد إيلاماً من أي ضغط خارجي"، لافتاً إلى أنّ "حركة أمل كانت ولا تزال تضع الوطن في صدارة أولوياتها، وهي التي رفعت شعار الإمام المغيّب السيد موسى الصدر: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه".

وختم بالتشديد على دور الرئيس نبيه بري "الذي يفتح دائماً أبواب الحوار والتوافق، مقدّماً مصالح الوطن على أي اعتبارات ضيقة".

